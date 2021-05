Aiutare i cuccioli in difficoltà è la missione dei vigili del fuoco, che non si fermano di fronte a nulla pur di metterli in salvo. Come è successo nella storia che ti raccontiamo oggi. Il cane con la maschera per l’ossigeno l’ha ricevuta dal pompiere che lo sta salvando dalle fiamme. Se l’è tolta per poterla dare a lui.

Fonte YouTube Erica Mern

Su YouTube sono state condivise le immagini che mostrano il momento in cui il soccorritore dà al povero cane, rimasto per lungo tempo tra le fiamme, la maschera per l’ossigeno che di solito si dà alle persone adulte.

Il cucciolo infatti aveva inalato molto fumo durante un incendio e aveva iniziato a respirare male. Aveva bisogno urgente di ossigeno e il vigile del fuoco non ha esitato per intervenire e tentare di salvare la sua vita.

Il cane era rimasto coinvolgo in un incendio nella città di Culiacán, a Sinaloa, a nord-ovest del Messico. La storia di questo terribile rogo è finita anche sui telegiornali e in tanti video online per raccontare il coraggio dei vigili del fuoco.

Tante le vite umane salvate. Ma anche quella di un cucciolo, che aveva inalato molto fumo e i polmoni erano quasi collassati. Uno dei vigili del fuoco si è tolto la sua maschera di ossigeno per darla a lui e salvargli di fatto la vita.

Fonte YouTube Erica Mern

Fa il giro del mondo il video del cane con la maschera per l’ossigeno

Verónica Jacobo, in prima fila ad assistere chi era in difficoltà, ha ripreso tutto con il suo cellulare, raccontando quello che stava accadendo.

A Culiacán, Sinaloa c’è stato un incendio, un cucciolo è rimasto intrappolato, ma fortunatamente gli elementi dei vigili del fuoco sono riusciti a salvarlo.

Di sottofondo si sente il vigile del fuoco dire che non aveva alternativa: aveva dovuto rompere una finestra per liberarlo.