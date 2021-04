Cane vigile del fuoco muore: il commovente saluto dei suoi colleghi

Il cane vigile del fuoco muore lasciano in lutto tutti i colleghi che insieme a lui avevano lavorato sodo ogni giorno per poter aiutare chi si trovava in difficoltà. I pompieri sono distrutti dal dolore per questa grave perdita. Il saluto dei colleghi del povero cagnolino deceduto è assolutamente commovente. Una cerimonia che mostra amore e rispetto.

Shirley era un vero e proprio amico. Viveva con i suoi colleghi vigili del fuoco della Second Talagante Fire Company, in Cile. Dopo 12 anni di servizio, ha lasciato questa terra per raggiungere il ponte sull’arcobaleno, in attesa di riabbracciare i suoi migliori amici umani.

Sono stati 12 anni di amore, di coccole, di sorrisi: il cane ha aiutato i vigili del fuoco a rilassarsi tra un intervento e l’altro, dispensando affetto e ricevendo tanto amore. Tutti i vigili del fuoco sono in lutto per questa grave perdita.

I pompieri hanno deciso di rendere omaggio a Shirley nella modalità utilizzata per ogni membro della compagnia. Il 29 marzo scorso i vigili del fuoco della Second Talagante Fire Company hanno celebrato la cagnolina come un eroe.

Il corpo del povero animale, ormai passato a miglior vita, è stato messo in una bara di legno con i simboli della loro istituzione. E a turno i colleghi hanno fatto da guardia per non lasciare mai sola Shirley.

Cane vigile del fuoco muore: il triste ricordo dei suoi colleghi bipedi

Ogni giorno per 12 anni Shirley ha aspettato la squadra prima e dopo ogni intervento, allietando le giornate di tutti. Permettendo ai pompieri di riprendersi da scene traumatizzanti che affrontano ogni giorno.

Addio cane compagno Shirley, grazie per quei 12 anni che hanno illuminato i giorni di coloro che salvano la vita di altre persone.

Shirley era sempre lì per salvarci quando eravamo più tristi o stressati , dandoci costantemente il supporto e l’affetto necessari in modo che potessimo continuare il nostro lavoro

Questi alcuni dei messaggi lasciati a Shirley. RIP!