Questa è la storia del povero cane con la spina dorsale rotta. Una vera e propria tragedia, una condanna per il povero cucciolo per il quale le aspettative di vita non erano delle migliori. Era assolutamente bisogno di cure tempestive, urgenti, efficaci. E per fortuna trova qualcuno che lo aiuta. La sua trasformazione è incredibile.

Il povero cucciolo non poteva nemmeno stare in piedi. Aveva dolore e le sue urla erano strazianti. Era solo e indifeso e destinato a morire. Ma per fortuna alcune persone di buon cuore lo hanno trovato e hanno fatto di tutto per aiutarlo a sopravvivere.

Quando queste persone di buon cuore lo hanno trovato hanno capito che la sua vita era in pericolo. Aveva bisogno di cure, ma anche di attenzioni e di amore. Dovevano operarlo urgentemente e così lo hanno portato a loro spese dal veterinario, che lo ha curato. L’intervento per fortuna è andato bene.

Dopo l’operazione però ha dovuto iniziare il lungo percorso di riabilitazione. Mangiava da solo, ma nei primi giorni non riuscita a muoversi. Dopo una settimana, però, la svolta. Il cucciolo ha iniziato a camminare da solo, diventando più allegro e felice.

Lo hanno chiamato Lucky, perché è davvero stato molto fortunato. Non si è mai arreso e grazie all’aiuto di persone dal cuore d’oro sono riusciti a salvarlo. Aveva voglia di vivere, grinta da vendere e una forza di volontà che ha lasciato tutti senza parole.

Cane con spina dorsale rotta viene salvato: ecco la nuova vita di Lucky

Chi lo ha accolto a casa sua durante la lunga riabilitazione non gli ha fatto mancare niente. C’erano tanti amici con cui giocare e stare insieme. Pian piano è cresciuto, come dimostra il video sui sotto.

Il cucciolo di Siberian Husky è davvero fortunato, come il suo nome. Ma chissà quanto ha sofferto prima di incontrare i suoi angeli custodi in terra.