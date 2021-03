Cane con un tumore in fase terminale rischia di spegnersi da solo in canile: la decisione dei volontari

Questa è una bellissima storia che arriva dritta al cuore e sicuramente vi farà commuovere. Una donna fantastica ha deciso di adottare un cane con cancro terminale, consapevole che avrebbero vissuto insieme per poco tempo. In cambio l’animale le ha regalato bellissimi mesi di vita, per ringraziarla dell’affetto dimostrato e della possibilità che gli aveva concesso.

Kenny è un cane meticcio che nonostante l’età e nonostante la malattia è stato adottato all’età di 13 anni. Molto spesso per i cani anziani è difficile trovare una casa, ma Kenny ha avuto la fortuna di incontrare un’anima incantevole che ha deciso di dargli un’altra possibilità di vita.

Kenny è stato salvato da Vintage Paws Sanctuary a Sarasota, Florida (USA), gestito da ACE Pet Resort. Qui l’incontro con Elizabeth Smallwood, che lavora lì e si è innamorata di quel cane. Ha saputo che sarebbe diventato suo amico per sempre nel momento in cui lo ha visto per la prima volta.

Kenny era malato. Aveva un cancro terminale ai polmoni. La malattia e l’età avanzata rendevano le probabilità di adozione bassissime. Ma per Elizabeth Smallwood le sue condizioni non erano d’ostacolo: lei lo amava immensamente.

La ragazza non poteva lasciarlo lì nel rifugio e così appena ha potuto lo ha portato a casa con se. Nel gruppo Dogspotting Society su Facebook ha raccontato che da questo incontro è nato un amore infinito.

L’adozione del cane con cancro terminale

Kenny ha vissuto con Elizabeth Smallwood per 9 mesi prima di andarsene sul Ponte dell’Arcobaleno. La ragazza crede di avergli regalato i mesi più felici della sua vita e ricorderà per sempre il tempo trascorso con lui.

Una storia commovente che su Facebook ha attirato migliaia di reazioni e centinaia di commenti. Tutti si sono innamorati di Kenny.