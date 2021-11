Questa è una storia commovente: il video ha fatto il giro del mondo per la dolcezza delle sue immagini. Il cane corre alla macchina che si è fermata, perché una donna di buon cuore ha deciso di dare una mano a quel povero cucciolo in difficoltà. E il pelosetto dimostra gratitudine: non smette più di baciare la donna che lo ha definitivamente salvato dalla strada.

I cani sanno dimostrare grande gratitudine. Come dimostra il cucciolo abbandonato che ha trovato aiuto in strada grazie a una donna che stava percorrendo una strada in Romania alla guida del suo camioncino. Quando il pelosetto l’ha vista ha subito capito che era lì per aiutarla.

Il video è stato condiviso prontamente sul profilo Instagram di una ONG chiamata Georgiana Neagu nel settembre di quest’anno, per raccontare un salvataggio del cuore. Nel filmato si vede il cane che letteralmente corre verso la sua salvatrice.

Per il cane questa dolce ragazza è senza dubbio il suo angelo custode. Non si è voltata dall’altra parte, ma è intervenuta per dare una mano a una povera creatura che chissà da quanto tempo viveva da sola in strada, senza l’amore e l’affetto di nessuno che si prendesse cura di lei.

Nel video si vede che il camioncino è lontano quando nota il cucciolo che corre scodinzolando. La donna ferma il mezzo e lo aspetta, anche se il cane, quando è arrivato, era letteralmente terrorizzato: tremava e ringhiava.

Cane corre alla macchina e viene salvato da una donna dal cuore d’oro

La donna cerca di tranquillizzarlo, ma in realtà lui si calma subito. E scodinzola sperando che quella sia la volta buona di trovare una famiglia amorevole e una casa per sempre.

La donna rumena lo ha raccolto e il cane non ha più smesso da allora di baciarla. Una bella storia a lieto fine.