Cane corre dietro l’ambulanza mentre portano il proprietario in ospedale

Questa è una storia davvero molto commovente e riguarda un cucciolo che si è messo in pericolo pur di non abbandonare il suo proprietario. Il cane corre dietro l’ambulanza sulla quale è appena stato caricato il proprietario, che necessita di un trasferimento urgente in ospedale. Ma lui non si rassegna al fatto di doversi separare da lui.

Fonte Pixabay

Questa bellissima storia d’amore tra un cane e il suo miglior amico umano ci arriva da Iztapalapa, una zona molto popolata vicino a Città del Messico, una delle 16 delegazioni che dividono il territorio del Distretto Federale Messicano.

Il cane messicano non ha lasciato il suo papà umano nemmeno quando lo hanno caricato in ambulanza per il trasferimento urgente in ospedale. Questo adorabile cucciolo si è messo a correre per le strade della città e quando i paramedici si sono accorti di lui, non hanno potuto far altro che farlo salire a bordo.

Grazie ai paramedici della Protezione civile di Iztapalapa, che hanno trasferito un paziente al General Hospital e, vedendo un cucciolo che seguiva l’ambulanza, si sono fermati per prenderlo.

Queste le parole di un giornalista che ha raccontato della folle corsa del cane dietro l’ambulanza e di come i paramedici hanno preso la scelta migliore. Far salire il cane a bordo. Con lui sono arrivati presso l’Iztapalapa General Hospital di Città del Messico.

Purtroppo non è potuto entrare in ospedale con il miglior amico umano, ma è rimasto fuori ad aspettarlo con pazienza, senza mai lasciarlo un secondo.

Cane corre dietro l’ambulanza e lo attende fuori dall’ospedale

Il cane, che si chiama Juan, con il suo coraggio e il suo amore ha raggiunto i cuori di tantissime persone in giro per il mondo, dopo il giornalista ha pubblicato la sua storia sui social network.

Centinaia di utenti hanno commentato con entusiasmo questa bellissima storia di lealtà e amore pure.