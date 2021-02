Cane corre inseguito dai soccorritori: era terrorizzato dagli umani

Lieto fine per il randagio: cane corre dai soccorritori per farsi salvare

Un salvataggio non facile quello che vi raccontiamo oggi, perché il cucciolo aveva difficoltà a fidarsi di quei volontari che si erano recati lì solo per dargli una mano. Ma quando hanno ottenuto la sua fiducia, il cane corre dai soccorritori per potersi dire finalmente sano e salvo. Ecco la sua incredibile storia.

Fonte Pixabay

Houdini viveva da solo da due anni per le strade di Los Angeles. In particolare amava vagare nella zona del porto di San Pedro. Molte persone lo aiutavano con cibo e acqua, ma lui non permetteva a nessuno di avvicinarsi troppo, per paura.

Eldad Hagar, fondatore di Hope for Paws, ha raccontato che il cane era molto spaventato e che aveva bisogno di aiuto. Lo staff ha ricevuto una telefonata che ha spinto i volontari ad andare in suo soccorso. Anche se sapevano che sarebbe stato molto difficile farlo.

Nel porto Houdini aveva tanto spazio per correre e sarebbe stato difficile sia trovarlo sia fermarlo. Sei mesi prima era finito in una trappola sistemata dal controllo animali, ma era riuscito a scappare anche da lì.

Il primo giorno di tentativi quattro persone hanno cercato di prenderlo, senza successo. Anche il secondo giorno, nonostante si fossero presentati in più persone, niente da fare. Ma ecco che il terzo giorno qualcosa è cambiato.

Il cane corre dai soccorritori: ormai si fidava di loro

Il terzo giorno, infatti, il cane si fidava di loro. Ed è corso lui a salutarli. C’erano molte persone e alla fine qualcuno è riuscito a mettere in salvo Houdini. Era spaventato, ma era al sicuro. E dopo un po’ all’interno della rete ha iniziato a calmarsi.

Houdini è ora affidato a Rescue From the Hart e sta cercando la sua casa per sempre. Siamo certi che troverà presto una famiglia amorevole che potrà prendersi cura di lui.