Questa è la triste e commovente storia di un cane da montagna dei Pirenei abbandonato dalla sua famiglia. Per sette lunghissimi anni era stato il cucciolo più adorabile che si potesse immaginare. Ma quelle persone hanno deciso comunque di scaricarlo. Lui era triste e sconsolato. Fino a quando non ha avuto il suo miracolo di Natale: una nuova casa per sempre.

In un video di TikTok hanno deciso di raccontare la storia di questa cucciola, che per fortuna ha un lieto fine. Dopo 7 anni era stata abbandonata, dall’oggi al domani, dalla famiglia che diceva di amarla e che invece l’ha messa via come se fosse un oggetto.

All’improvviso si è sentita privata di tutte le sue certezze. Dov’erano i bambini che aveva visto crescere e dei quali si era presa cura da bravo cane da guardia? Dov’erano i suoi genitori umani? Non si arrendeva e sperava che potessero tornare indietro da quella porta che si erano chiusi alle spalle dimenticandosi di lei.

La voce della ragazza che fa il video parla direttamente alla cagnolina, tentando di consolarla. Questa cucciola aspetta ancora davanti alla porta del rifugio sperando che la sua famiglia possa tornare indietro.

Lei li aveva amati come nessun altro al mondo e chissà che sofferenza non poter più stare insieme a quelle persone che hanno deciso di scaricarla. Non riusciva proprio a capire.

Cane da montagna dei Pirenei abbandonato trova il suo lieto fine e la sua nuova casa per sempre

Per fortuna chi ha realizzato il video, oltre a incoraggiare tutti ad adottare dai rifugi locali e stare accanto ai propri pelosi, ci dà una bella notizia.

Una coppia ha raggiunto il rifugio durante le feste di fine anno e si sono innamorati di lei. Hanno sempre voluto un cane di quella razza e sono conosciuti dai volontari: la sua nuova casa per sempre sarà sicuramente piena d’amore.