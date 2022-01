Ci sono vicende che riescono a scaldarci il cuore, come quella che è avvenuta lo scorso 26 dicembre, a Detroit. Un agente di polizia ha salvato la vita di una mamma cane e dei suoi 2 cuccioli. Erano stati abbandonati in un casolare e la piccola stava facendo di tutto per tenere al sicuro i suoi figli.

Episodi simili sono davvero strazianti. Questo perché ci dimostrano ancora una volta che l’abbandono degli animali è una piaga sempre più diffusa, nonostante negli anni siano nate migliaia di associazioni, che stanno cercando di combattere questo fenomeno.

Tutto è iniziato in una giornata come le altre per l’agente Rogers. Era a lavoro e stava facendo il solito giro di perlustrazione.

Ad un certo punto però, ha ricevuto una chiamata da parte di una donna, che lo stava avvisando della presenza della famiglia a quattro zampe nel casolare.

La signora ha voluto allertare la polizia, poiché affermava che il cane era feroce e lei aveva paura. Proprio per queste parole, il poliziotto è andato in fretta sul posto, per capire bene cosa stesse accadendo.

La mamma cane quando ha visto l’uomo arrivare è andata sin da subito verso di lui, ma non voleva aggredirlo. Aveva solo bisogno di sentire il suo odore. Voleva capire le sue intenzioni.

Il salvataggio della mamma cane e dei suoi 2 cuccioli

L’agente è riuscito a conquistare la fiducia della cagnolina con del cibo. Si vedeva benissimo che stava male, perché era magra, triste e sofferente. Desiderava solo poter donare un futuro migliore ai suoi piccoli.

I cuccioli invece erano all’interno del casolare, uno su un materasso e l’altro era rimasto incastrato in una delle molle. Il poliziotto ha lavorato a lungo per riuscire a liberarlo. Subito dopo ha portato l’intera famiglia al rifugio di Detroit Pit Crew Dog Rescue.

I volontari ora si stanno occupando di questi cagnolini e stanno facendo il possibile per cercare di aiutarli. La loro mamma è felice, forse perché ha capito che dopo tante sofferenze anche lei potrà avere il lieto fine che tanto desidera.