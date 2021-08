Questa è la commovente storia di un cane soccorso che ritrova il suo miglior amico umano. Entrambi hanno temuto di non potersi più abbracciare e di non poter più lavorare come un tempo a stretto contatto. Ma il miracolo è avvenuto e i due sono di nuovo insieme. La reunion è davvero da lacrime.

Olive è un cane da salvataggio che per molti anni ha aiutato a salvare la vita a moltissime persone. Lavora insieme all’agente Songezile Katikati, con il quale forma una coppia assolutamente formidabile. Così affiatata che si amano come padre e figlia.

Il cane è specializzato nel salvataggio di persone annegate o che si sono perse in aree boschive. Ma a volte ha dato anche una mano per trovare le prove di un crimine e in molte indagini ha dato il suo prezioso contributo pe aiutare risolvere molti casi.

Alcuni mesi fa Songezile Katikati e Olive hanno aiutato nelle ricerche di un uomo che era andato nel bosco in cerca di legna da ardere. I giorni passavano e di lui si erano perse le tracce.

Anche altri residenti del luogo si sono uniti alle ricerche insieme ai loro cuccioli, per una perlustrazione approfondita dell’area interessata. Olive in un paio d’ore ha trovato l’uomo disorientato, disidratato e talmente debole che non poteva camminare. Ma poi è successo qualcosa che nessuno si aspettava.

Cane da soccorso scappa spaventato dagli altri cuccioli

Songezile Katikati aveva chiesto di tenere legati gli altri cani, ma hanno infastidito Olive che è scappata via, perdendosi a sua volta. L’agente l’ha cercata disperatamente temendo per la sua vita.

Per tre giorni nessuna traccia: l’uomo aveva il cuore spezzato, non riusciva nemmeno a dormire. Fino a quando non è arrivato il lieto fine: il cane si trovava sotto una scogliera intrappolata. Per fortuna stava bene e ha potuto riabbracciare il suo papà umano.