Si dice che gli animali abbiano molte cose da insegnarci e la storia di oggi ne è la dimostrazione. Il protagonista è un cane che è stato ripreso in un video da un utente social, che lo ha poi diffuso attraverso la piattaforma TikTok.

Credit: woowpets – TikTok

L’utente @woowpets ha voluto mostrare al mondo intero quello che ha fatto il cucciolo, quando ha visto un uomo gettare qualcosa dal finestrino dalla sua auto in corsa. Tutti noi dovremmo stare attenti all’inquinamento e tutelare il nostro pianeta. Eppure le strade delle città di tutto il mondo sono sempre piene di spazzatura.

Credit: woowpets – TikTok

Il video mostra un autista irrispettoso che lancia qualcosa dal finestrino. Il cane si avvicina e non esita a raccogliere la spazzatura dalla strada. Poi si dirige verso la macchina, infila il muso nel finestrino di quel maleducato e gli restituisce la sua immondizia. Sembra quasi volergli insegnare un po’ di educazione!

Il vide virale del cane sulla piattaforma TikTok

Naturalmente, dopo la pubblicazione su TikTok, il video è diventato virale e si è diffuso in ogni parte del mondo! Migliaia di persone hanno sorriso e si sono volute complimentare con questo educato amico a quattro zampe!

Un esempio per molti.

Le persone dovrebbero andare a una scuola per cani per imparare come comportarsi.

Due dei tantissimi commenti apparsi sotto il post. Alcune persone si chiedono se il video sia reale o se si tratti soltanto di una messa in scena. D’altronde chi lascerebbe un cane con un collare vagare per strada da solo e in mezzo al traffico?

Credit: woowpets – TikTok

Tuttavia, il video serve per lasciare un’importante lezione a tutti noi: non bisogna mai buttare la spazzatura per strada! Cerchiamo di tutelare ciò che la vita ci ha donato, per un mondo migliore per i nostri figli! Siete d’accordo?