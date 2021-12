Secondo te quando il cane decide di fare la pipì (se non qualcos’altro), se non nel bel mezzo di una dolce e romantica proposta di matrimonio? Ovviamente il video è diventato subito virale, perché ritrae questo adorabile cucciolotto che ha pensato bene di dare spettacolo mentre un ragazzo proponeva alla sua fidanzata con tanto di anello, di convolare a giuste nozze.

Fonte foto da video su YouTube di ViralHog

Tucker è un cane di razza Pastore Australiano. Si trovava a casa con la sua famiglia, quando un membro del nucleo famigliare lo ha ripreso mentre faceva i suoi bisognini. Niente di strano, penserai tu, non fosse che sulla sfondo c’era altro da raccontare.

Un ragazzo che fa la proposta di matrimonio alla sua fidanzata. Non c’è niente di più dolce, romantico e tenero. Ed ecco che Tucker ha pensato bene di rovinare questo momento idilliaco di puro amore, decidendo che era venuto il momento di andare in bagno.

La scenetta divertente che in poco tempo è diventata virale in tutto il mondo è stata registrata in realtà nella provincia di Alberta, in Canada. Durante una proposta di matrimonio, il cane Tucker ha rubato la scena con uno scherzetto davvero singolare.

Il cane da pastore australiano si è messo in mezzo alla scena, proprio di fronte alla telecamera. E senza che i futuri sposi se ne accorgessero ha “rovinato” il video che dovevano ricordare per sempre per la gioia di quel momento.

Fonte foto da video su YouTube di ViralHog

Cane decide di fare la pipì e rovina il video, che però diventa virale

Il video è del mio fidanzato che mi chiede di sposarlo. In seguito abbiamo notato nel video che uno dei miei pastori australiani, Tucker, ha deciso di andare in bagno proprio nel mezzo.

Fonte foto da video su YouTube di ViralHog

La coppia, infatti, sul momento non si è accorta di niente. Ma rivedendo la scena, ecco spuntare lì Tucker.