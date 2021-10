Gwenny Blanckaert e Marino Vaneeno sono i protagonisti della storia che vogliamo raccontare oggi. Il racconto arriva dal Belgio e si è rivelato davvero particolare. La coppia, infatti, ha deciso di utilizzare la stessa combinazione di lettere per i nomi dei loro undici figli. Ecco quali sono le lettere dell’alfabeto utilizzate da Gwenny Blanckaert e Marino Vaneeno.

I loro figli sono in totale 11, sette femmine e quattro maschi. La famiglia, però, si allarga di nuovo. La coppia è infatti in attesa del 12esimo figlio. Gwenny Blanckaert e Marino Vaneeno sono una delle coppie più chiacchierate per una particolarità. I due, infatti, utilizzano la stessa combinazione di lettere per i nomi dei loro figli.

Le lettere dell’alfabeto sono sempre le stesse: A, la E, la L e la X. I nomi dei primi due figli sono Alex e Axel. Successivamente, Gwenny Blanckaert e Marino Vaneeno hanno ragionato su altri nomi. Queste sono state le loro parole a riguardo:

Abbiamo pensato che Alex fosse un ottimo primo nome e poi abbiamo chiamato il nostro secondo figlio Axel. Ci siamo resi conto che erano le stesse lettere, così abbiamo deciso di continuare in questo modo.

Belgio, una coppia ha deciso di usare la stessa combinazione di lettere per i nomi degli 11 figli

I nomi degli 11 figli avuti da Gwenny Blanckaert e Marino Vaneeno sono i seguenti: Alex, Axel, Xela, Lexa, Xael, Xeal, Exla, Leax, Xale, Elax e Alxe. Ora si pensa al nome del 12esimo figlio in arrivo. Una cosa del tutto normale per la coppia ma meno per gli insegnanti.

Alcuni dei ragazzi, infatti, frequentano la stessa scuola e spesso è molto difficile ricordarsi e distinguerli con i nomi dati dai loro genitori. Nel frattempo questa grande famiglia aspetta con ansia l’arrivo del 12esimo figlio e si pensa dunque ad nuovo nome, ovviamente sempre utilizzando le stesse lettere.