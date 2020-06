Cane del rifugio sorride per il selfie Ragazza chiede al cane del rifugio un selfie: e l'animale le sorride

I cani possono sorridere? A quanto pare sì. Questa è la storia di una ragazza che un giorno ha chiesto a un cane che vive in un rifugio di farsi un selfie insieme a lei. L’animale non solo si è messo in posa, ma le ha regalato il più bel sorriso che si sia visto al mondo.

I cani che vivono in un rifugio spesso arrivano da storie terribili. Hanno avuto passati tremendi, hanno visto di tutto e sono stati abbandonati da soli da chi aveva promesso di prendersi cura di loro.

Hanno sempre dato amore e affetto e in cambio non hanno mai ricevuto niente di tutto quello che servirebbe anche agli animali domestici di vivere una vita dignitosa. Ma se pensiate che smettano di essere felici e contenti, vi sbagliate di grosso. E questa storia ne è una prova.

Ci troviamo in un rifugio non governativo in Avenida Pacaembu, a San Paolo (Brasile) e una ragazza che lavora qui come volontaria ha deciso un giorno di farsi una foto con uno dei cani che sono ospiti di questa struttura e per i quali i soccorritori non sono ancora stati in grado di trovare una famiglia adatta. Lei non si sarebbe mai aspettata che quel cagnolino potesse riservarle per il selfie il sorriso più dolce e bello che si potesse immaginare.

Il cane, che a quanto pare è esperto in nuove tecnologie, ha prontamente capito perché la ragazza avesse il telefonino in mano.

E non solo si è messo in posa davanti all’obiettivo, ma con gioia e felicità si è messo anche a sorridere.

“Ero al lavoro e si è seduto accanto a me. Ho detto, dai facciamo una foto. Non ne ho ancora una con te. E poi lui ha sorriso“, questo il racconto della giovane ragazza ancora incredula per il selfie del cane che sorride.