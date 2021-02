Cane della vicina scava un buco sotto la recinzione ma solo dopo scoprono perché l’ha fatto

Il cane della vicina ha stupito tutti quanti quando all’improvviso ha scavato un buco nella recinzione che separava le due case. Cosa avrà mai voluto dimostrare con questo gesto? Perché si è messo a scavare per raggiungere l’altro lato della palizzata? Forse voleva spiare chi si divertiva a giocare in piscina. E forse voleva unirsi a loro.

Fonte Pixabay

Jessica Renee Silvey si trovavano nel giardino di casa, quando all’improvviso ha visto sbucare dal recinto del cortile il muso di un cagnolino. La famiglia si godeva la bella giornata di sole nella piscina di sua sorella, Adrienne Anderson, quando questo cucciolo è sbucato all’improvviso.

La donna si è avvicinata per capire da dove arrivasse e ha subito notato che in bocca aveva una palla. Il cane l’ha lasciata cadere ai suoi piedi. “Non puoi semplicemente ignorare un cane che lascia cadere la palla ai tuoi piedi e se ne va come se niente fosse“, ha raccontato la ragazza, che ha raccolto la palla e l’ha lanciata oltre la recinzione.

La donna e il cane comparso dal nulla hanno iniziato così a giocare. Lui si ripresentava nel buco fatto nella recinzione e lei gli ritirava la palla. Saranno andati avanti così per molti minuti.

Jessica Renee Silvey ha parlato con la sorella Jessica, scoprendo che il cane si chiamava Harper e che aveva l’abitudine di intrufolarsi nel giardino attraverso quel buco.

Per il cane della vicina è diventata un’abitudine intrufolarsi a casa loro

Quando i genitori umani di Harper hanno scoperto cosa faceva il loro cane, hanno subito stretto amicizia con i vicini di casa, scambiandosi i numeri di telefono e raccontando le bricconate che il cucciolo combina.