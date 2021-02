Donna offre una ricompensa di 10mila euro per chi trova il suo cucciolo di cocker spaniel svanito nel nulla mentre passeggiavano in un bacino idrico

Ricompensa da 10mila euro per chi ritrova il Cocker Spaniel dispero

Cane di razza Cocker Spaniel cercasi. La sua famiglia è decisamente disperata perché vorrebbe tanto riabbracciare il suo adorato cucciolo. Tanto che la proprietaria ha deciso di offrire una ricompensa di ben 10mila euro per poter ritrovare quel povero cagnolino, ovunque sia finito. Qualcuno può aiutare la donna?

Fonte Pixabay

Angela Casale è una donna di 60 anni che vive a Londra, in Inghilterra. Da due anni viveva con Enzo, il suo adorato Cocker Spaniel. Il 5 dicembre scorso è scomparso nel nulla e la donna è letteralmente disperata, perché non sa dove sia finito.

Angela ed Enzo stavano passeggiando in un bacino idrico quando all’improvviso è svanito nel nulla. Oggi la donna offre una ricompensa di 10mila sterline a chiunque lo trovi e lo riporti a casa sua. Perché lei non ha perso le speranze di poter ritrovare il suo cucciolo.

Era abituato a camminare in quella zona, ma in qualche modo è scomparso. A quanto pare, il giorno successivo, c’era un post su Facebook di una donna che diceva di aver trovato un cane a Mottram e apparentemente sembrava Enzo.

Secondo il portale di notizie Manchester Evening News Angela ha cercato maggiori informazioni, ma il giro dopo il post non c’era più. Lei continua a cercarlo sui social e in strada, perché crede che sia stato catturato da qualcuno. Ma lui ha già una famiglia.

Cocker Spaniel cercasi: dove è finito Enzo?

Angela non ha rinunciato a trovare Enzo e tutta la comunità la sostiene in questa sua ricerca per riportarlo dalla sua famiglia.

Se qualcuno sa qualcosa su di lui, faccelo sapere. Lo rivogliamo a casa.

La donna non perde le speranze di poter riabbracciare prima o poi il suo Enzo. Ed è per questo che ha deciso di dare una ricompensa a chi saprà aiutare la sua famiglia a far ritornare a casa il cane.