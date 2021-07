Il cane di Elisa Isoardi è davvero speciale per la bella conduttrice, che non riuscirebbe a immaginare la sua vita senza Zenit. È sempre con lei, ovunque vada. Non è un modo di dire: non riesce proprio a separarsi dall’uomo peloso della sua vita. E ora lui potrebbe anche rubarle la scena in televisione.

Fonte Instagram elisaisoardi

La conduttrice televisiva ha appena terminato la sua avventura a L’isola dei famosi, dove per ovvie ragioni non ha potuto portare con lei il cane Zenit. E infatti il povero piccolino è quello che ha sofferto maggiormente della sua assenza.

Per la Isoardi è un vero e proprio compagno di vita, non un semplice animale domestico. In ogni foto sui social è sempre presente. E, anzi, a volte arriva proprio a rubare la scena alla sua amata mamma umana, molto seguita su Instagram.

Lo sapevi che Zenit le ha anche salvato la vita? Il cane, l’unico a esserle sempre rimasta fedele, è molto famoso e può diventare una star, anche perché la sua storia è ricca di aneddoti interessanti.

Il barboncino che vive con la Isoardi dal 2014 ha un legame speciale con la sua mamma umana, la capisce al volo e quando lei è svenuta in bagno lui l’ha risvegliata leccandole il volo.

Fonte Instagram elisaisoardi

Il cane di Elisa Isoardi è già una star

Per Elisa Isoardi è davvero speciale il rapporto con il suo Zenit. Lo portava con se anche sul set de La Prova del cuoco, diventando parte integrante della trasmissione. Potrebbe rubarle il posto vista la sezione dedicata al cibo per cani…

Per lui la Isoardi ha solo bellissime parole: