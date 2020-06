Cane di strada che non può muoversi salvato Questo cane di strada, che da solo non poteva muoversi, è stato salvato da un eroe

Questa è la storia del povero Kali, un cane di strada molto amato dai residenti della zona dove abitava. Siamo in India e purtroppo un giorno il cane è rimasto vittima di un incidente. È stato infatti investito da una bicicletta. Chi la conduceva non si è nemmeno fermato a dare un’occhiata: lo ha lasciato lì, da solo, sul ciglio di una strada. Non poteva muoversi. Per fortuna qualcuno lo ha salvato.

Il povero Kali era immobile, non aveva le forze per stare in piedi. Rimaneva da solo sdraiato in mezzo alla strada, senza che nessuno si preoccupasse delle sue condizioni di salute.

I residenti del luogo, quando si sono accorti di quanto era accaduto, hanno chiamato i soccorritori di Animal Aid Unlimited, India, che sono subito intervenuti per controllare e soccorrere il povero cagnolino.

Un residente si è seduto accanto a Kali, per tranquillizzarlo e per spiegare quello che era accaduto ai soccorritori che lo hanno caricato in auto per portare il cane nel centro di cura, dove è stato visitato e curato. Kali era davvero molto triste, forse perché stava molto male. Aveva profonde ferite e un trauma causato proprio dall’incidente. Forse aveva persino una lesione alla colonna vertebrale, per quello non riusciva a camminare.

I volontari si sono presi cura di lui per dargli da mangiare ogni giorno, anche se non aveva spesso appetito. Però Kali stava bene con quegli angeli custodi che si prendevano cura di lui. Un giorno, però, tutto è cambiato: il cane ha iniziato a mangiare da solo e ha iniziato a ritrovare la sua voglia di vivere.

I volontari hanno continuato a prendersi cura di lui, mentre pian piano ogni giorno il povero piccolo migliorava e faceva passi da gigante.

Grazie al lavoro di tutti, Kali alla fine è riuscito a rialzarsi in piedi. Kali poteva camminare, ma il trauma dava ancora segni della sua presenza. Ma con l’amore di tutti è riuscito finalmente a guarire. Non era più il cane ferito e depresso di prima. Ora era finalmente felice e sano.