La lealtà e la fedeltà dei nostri amici a quattrozampe si manifesta con piccoli gesti che ci fanno sempre stringere il cuore e commuovere fino alle lacrime. Il cane di un anziano senzatetto che è stato investito non ne vuole sapere di lasciarlo da solo. E vuole a tutti i costi salire sull’ambulanza: una storia davvero molto commovente.

A Paraná-Foz do Iguaçu, in Brasile, il signor Aparecido de Fátima da Silva è stato investito. Accanto a lui c’era Lessi, la sua dolce cagnolina che non lo lascia mai da solo. Il cane non ha riportato ferite, mentre l’uomo sì. Subito per fortuna sono arrivati i primi soccorsi per poterlo aiutare.

I paramedici sono arrivati sul posto e hanno deciso di portare l’uomo in ospedale in ambulanza per le prime cure. L’uomo però non ha viaggiato da solo, ma con il suo fedele animale domestico. Lessie infatti ha insistito per poter stare accanto a lui anche durante il trasferimento nel centro sanitario dove si sarebbero presi cura di lui.

I vigili del fuoco di Paraná-Foz do Iguaçu non hanno sollevato obiezioni e hanno caricato il cane sul mezzo di soccorso, perché hanno compreso alla perfezione il forte legame che unisce il nonnino e il suo inseparabile animale domestico.

Da Silva vive da anni per strada e Lessie è la sua unica compagnia. Mentre il proprietario riceve ossigeno e cure, il cane sta seduto composto in ambulanza. I paramedici erano commossi dalla situazione, perché il cane sembrava comprendere appieno il pericolo che stava correndo il suo umano.

Cane di un anziano senzatetto investito, inseparabile da lui

Una volta in ospedale, l’anziano è stato curato e il cane ha aspettato in una zona allestita per lui. Gli hanno anche dato dell’acqua e del cibo in attesa che il proprietario si rimettesse.

L’uomo aveva subito un trauma cranica e una frattura a entrambe le gambe. Il cane lo ha aspettato sempre. Quando è stato dimesso, Lessie era con lui ed era felice di poter tornare dalla sua famiglia.