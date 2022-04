Questa è la storia di Matthew, un cane dimesso dall’ospedale dopo aver avuto un terribile incidente stradale. Lo hanno trovato dei volontari che avevano visto un video sui social. Quando sono arrivati sul posto accanto a lui c’era un altro amico peloso che non lo ha mai lasciato solo. E dopo le dimissioni quando lo ha rivisto era tanto felice di riaverlo accanto.

Fonte foto da video su Facebook di lolasluckyday

Samantha Zimmer e il fidanzato George Dix hanno visto un post su Facebook che parlava di due cani randagi che erano stati coinvolti in un incidente stradale. Uno di loro era stato investito e quando la coppia ha raggiunto il luogo dell’incidente hanno fatto fatica a trovarlo.

A un certo punto Samantha Zimmer e il fidanzato hanno visto il più piccolino dei due, Corey, sdraiato in mezzo alla strada. Lui li ha condotti al punto dove si trovava Matthew, caduto giù da una scarpata, ferito e bisognoso di cure immediate. L’amico peloso non lo ha mai lasciato solo.

Corey non solo è rimasto accanto a Matthew fino a quando non sono giunti i soccorritori. Ma anche quando lo stavano portando dal veterinario per tutte le cure e gli accertamenti del caso si è rifiutato di lasciarlo. Li hanno salvati entrambi insieme, infatti.

Quando ci siamo avvicinati a Matthew all’inizio, il suo respiro era abbastanza normale e agitava la coda. Sapevamo che era felice perché l’avevamo trovato: è stato un enorme sollievo quando lo abbiamo visto scodinzolare. Abbiamo subito capito che era un combattente.

Fonte foto da Pixabay

Cane dimesso dall’ospedale è felice di ritrovare il compagno che non lo ha mai abbandonato

La coppia ha portato entrambi i cani dal veterinario. Matthew stava male, ma non era in pericolo di vita, anche grazie alle cure e al ricovero nella struttura ospedaliera. Quando è uscito c’era già una casa adottiva ad aspettarlo.

Fonte foto da video su Facebook di lolasluckyday

Al momento di lasciare i veterinari, ad attenderlo fuori dalla porta il suo grande amico Corey. Puoi immaginare la sua gioia?