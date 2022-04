Simba è un dolce cagnolino, che però ultimamente ne ha combinate tante in casa. In un video che è diventato popolare su TikTok, si vede il cane che dipinge pavimenti e tappezzeria di tutta casa. Il filmato ha fatto il giro del web in breve tempo e Simba è diventato popolare. E alla fine la sua proprietaria non è che sia così dispiaciuta del colore scelto dal cane.

Fonte foto da video su TikTok di amyleweez

Amy Leweez vive in Australia e condivide casa e vita con un dolce cagnolino di nome Simba. Il 25 febbraio scorso, la donna ha deciso di condividere sul suo account TikTok il video divertentissimo del suo cane completamente ricoperto di vernice dopo che aveva ridipinto casa.

I cani come i bambini amano colorare. E anche combinare guai in casa in assenza di mamma e papà. Simba aveva lasciato impronte di vernice ovunque sul pavimento di casa, sul divano, su due poltrone, una delle quali era a terra, su tutta la tappezzeria.

Simba è già stato ribattezzato da tutti come il Picasso canino. Non sembra tanto pentito quando la sua mamma umana gli chiede spiegazioni di quello che è successo. Anzi, sembra confuso: e pensare che lui credeva di farle un favore.

Mentre la donna ha ripreso tutto il caos in casa con un video, Simba è rimasto tutto il tempo appoggiato al muro, cercando spesso di evitare il suo sguardo. Ma non ha mai smesso di scodinzolare: forse era solo fiero della sua opera d’arte… incompresa, a quanto pare.

Cane dipinge pavimenti e tappezzeria e la proprietaria alla fine apprezza almeno il colore scelto

Devo dire che amiamo il colore che hai scelto.

Questo quello che si sente dire la proprietaria durante il video, che ha conquistato tutti quanti su TikTok. Lo hanno già visto migliaia di persone e ha ottenuto migliaia di commenti di like.