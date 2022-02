L'auto guidata da Mahek Bukhari avrebbe speronato una vettura su cui viaggiavano due ragazzi. Per i due 21enni non c'è stato nulla da fare

Incidente involontario, o provocato? È questo che le autorità britanniche stanno cercando di chiarire su quanto accaduto lo scorso 11 febbraio in Gran Bretagna. Per il momento, Mahek Bukhari, star dei social, e sua madre, sono state arrestate con l’accusa di omicidio, in attesa che il processo provveda a fare maggiore chiarezza possibile.

L’incidente mortale si è verificato sulla statale A46, nel territorio del Leicestershire.

Stando a quanto riportano i media locali e nazionali britannici, la giovane star di TikTok e Instagram, che viaggiava in auto insieme a sua madre, avrebbe speronato l’auto su cui viaggiavano due ragazzi, mandandola fuori strada e a sbattere contro un guard rail posto al lato dell’asfalto.

Il 14 febbraio, quindi tre giorni giorno il fatto, il Tribunale di Leicester ha ascoltato le testimonianze di madre e figlia, per poi convalidare l’arresto loro e di altre 3 persone, che seguivano le due auto coinvolte nell’incidente a bordo di una terza vettura.

La madre di Mahek si chiama Ansreen Bukhari e ha 45 anni. A bordo della terza auto c’era una loro amica, Natasha Akhtar, di 21 anni, Raees Jamal, 21 anni, e Rekan Karwan, la cui età non è stata resa nota.

I due ragazzi morti nell’incidente si chiamavano, invece, Mohammed Hashim Ijazuddin, 21 anni, e suo cugino Saqib Hussain, sempre 21 anni.

Il Pubblico Ministero, in seguito alla prima parte del processo, ha affermato che ci sarebbe stato un inseguimento ad alta velocità tra le tre auto coinvolte, terminato con lo speronamento dell’auto della vip ai danni di quella delle due vittime.

L’udienza in appello è stata fissata per il prossimo 18 marzo. Nel frattempo le due rimarranno in arresto.

Chi è Mahek Bukhari

Quanto accaduto ha inevitabilmente concentrato le attenzioni di tutti i media locali e non, in quanto a compiere questo che ha tutta l’aria di essere un omicidio, è stata una personalità abbastanza famosa, soprattutto sui social network.

Mahek Bukhari è infatti una vera star dei social network, soprattutto di TikTok, dove conta oltre 130mila seguaci. Molto attiva anche su Instagram, dove conta oltre 50mila follower.

Appassionata di moda, i suoi profili sono pieni di tutorial riguardanti outfit, trucchi e viaggi.