Cane dipinto di viola salvato da un giovane attivista

Il povero cane dipinto di viola se l’è vista davvero brutta. Questo cuccioletto si trovava in mezzo a una strada, in condizioni di salute pessime e rischiava di morire. Per fortuna un giovane attivista per i diritti degli animali è intervenuto appena in tempo per salvare la vita a Susy, una cagnolina di soli quattro anni che aveva la pelliccia viola. Perché?

Fonte Instagram felipebecari

Sabato 17 aprile Felipe Becari, attivista per i diritti degli animali, è stato chiamato con la sua squadra per salvare un cucciolo in cattive condizioni di salute bloccato su un palo, nella città di San Paolo, in Brasile.

Il cucciolo si trovava vicino al Palazzo della Polizia Civile. Qualcuno ha pensato bene di fare un video ironico della sua pelliccia viola, non fermandosi a dargli una mano. Per fortuna, però, i soccorritori sono arrivati appena in tempo per aiutarlo.

Felipe Becari ha trovato la cagnolina di soli 4 anni con la pelliccia tutta dipinta di viola. Per fortuna la vernice spray utilizzata non era tossica. Susy, questo il suo nome, aveva anche la scabbia. L’avevano abbandonata legata a un lampione in un giorno di pioggia.

Gli agenti hanno identificato il proprietario di Susy, un uomo peruviano. Era colorata così perché aveva la scabbia e lui aveva usato un prodotto per mandarla via. Ma non sapeva che doveva essere usato solo sulle ferite. Da due anni era in quelle condizioni.

Fonte Instagram felipebecari

Il cane dipinto di viola finalmente è al sicuro

Susy è molto dolce e non ha opposto resistenza durante il salvataggio. L’hanno semplicemente presa in braccio e portata dal medico veterinario che l’ha subito presa in cura.

A causa della negligenza del proprietario peruviano che l’ha abbandonata, Susy sarà resa disponibile per un’adozione responsabile: le troviamo la sua nuova casa per sempre?