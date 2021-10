Questa è la dolce e tenera storia di un cane disperato che rincorre un furgone, nella speranza che la persona che è alla guida di quel mezzo possa pensare per lui a un’adozione del cuore. Chissà da quanto tempo il cucciolotto viveva in strada senza nessuno che si prendesse cura di lui. Adesso è venuto il momento di una casa per sempre per il pelosetto.

Martina Russo e il suo compagno Fil stavano viaggiando come spesso fanno a bordo del loro furgone. Si trovavano in una zona di campagna in Spagna, quando all’improvviso si sono resi conto che c’era un cane che li stava seguendo a debita distanza.

All’inizio hanno pensato che stesse giocando. Ma osservando bene il cane correva con una certa ansia e angoscia nel cuore. La coppia ha deciso di fermarsi e dare una mano al cucciolo randagio, andando alla ricerca dei suoi proprietari.

Quando la coppia ha incontrato Moxie ha capito che aveva bisogno di aiuto. Non smetteva di inseguire il veicolo e loro si chiedevano cosa ci facesse lì in mezzo al nulla, senza nessuno che lo seguisse.

Si sono fermati e gli hanno dato dell’acqua. Lui ne ha approfittato salendo sul furgone. Martina e Fil hanno cercato ovunque la famiglia di Moxie andando anche a bussare casa per casa e mettendo annunci online.

Il cane insegue il furgone e non ne vuole sapere di lasciare la coppia

La coppia lo ha anche riportato nel luogo dove lo avevano incontrato, per vedere se avrebbe ritrovato la via di casa. Ma forse non ne aveva una, perché voleva stare solo con i due nuovi amici incontrati.

Sembrava che nessuno stesse cercando Moxie. Così alla fine la coppia ha deciso di adottarlo. O meglio, Moxie ha adottato loro, perché sapeva fin dall’inizio che sarebbero diventati la sua famiglia.