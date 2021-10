Non aveva cibo e non aveva acqua, ma il cane Magic ha continuato a fare la guardia alla sua casa per 11 mesi, anche se il suo papà era morto

Il protagonista della storia di oggi si chiama Magic. Tutto è iniziato quando l’associazione animalista Hope For Paws ha ricevuto un’email che parlava di un povero cane che viveva in una proprietà ormai disabitata.

I volontari si sono subito recati sul posto per valutare la veridicità della segnalazione e hanno fatto una straziante scoperta.

Hanno scoperto che l’amico umano del povero cucciolo era morto 11 mesi prima e l’animale era rimasto a vivere in quella che considerava la sua casa, senza cibo e senza acqua, abbandonato a se stesso. Il suo compito era quello di fare la guardia alla casa della sua famiglia e ha continuato a farlo per lunghi mesi.

L’email era stata inviata dal nuovo proprietario del terreno, che naturalmente voleva il cane fuori dai piedi. Magic però era troppo spaventato per permettere a qualsiasi estraneo di avvicinarsi a lui e soprattutto alla sua casa. Così due dei volontari, JoAnn e Katie, hanno deciso di ricorrere ad una trappola. Hanno messo in atto il loro piano e poi sono andati via.

Dopo circa 40 minuti, non ha iniziato a sentire il sofferente abbaiare del cagnolino. Magic era finito nella loro trappola.

Nei successivi minuti, si sono impegnati per cercare di guadagnare la sua fiducia. Era passato tanto tempo dall’ultima volta che quel povero animale aveva avuto un contatto umano. Ci sono voluti molto tempo e anche molta pazienza, alla fine il cane ha capito di potersi tranquillizzare.

È stato portato in una clinica veterinaria, dove il medico gli ha fatto un bel bagno caldo e poi lo ha sottoposto a tutte le dovute cure. Nonostante tutto, era in buone condizioni di salute.

La nuova vita del cane Magic

Nei mesi successivi Magic ha vissuto nel rifugio, circondato quotidianamente dall’amore dei volontari. Oggi ha trovato una famiglia amorevole e una casa piena di persone che si prendono cura di lui e che lo fanno sentire al sicuro.

Se questo amico a quattro zampe ha una nuova vita e non è morto in quella casa disabitata, è solo grazie all’intervento dei volontari. Degli angeli meravigliosi che ogni giorno lottano per salvare quanti più cani e gatti abbandonati o nati per strada. E regalano loro una seconda possibilità di essere felici.