I nostri cuccioli adorano combinare ogni giorno guai che da un lato ci fanno arrabbiare ma dall’altro ci fanno sorridere. Come dobbiamo dubitare dei bambini che se ne stanno buoni buoni in silenzio, lo stesso dovremmo fare degli amati animali domestici. Questo cane distrugge tutte le penne di casa, prima, e poi tenta anche di nascondere le prove.

Lucky e Cooper sono due amici inseparabili. Da quando sono arrivati nella loro nuova casa per sempre hanno dimostrato caratteri e personalità molto forti. Entrambi amano giocare, ma ognuno ha il suo stile per divertirsi quando è da solo.

Lucky è un cane decisamente malizioso. Lui è il leader della coppia e adora andare sempre a caccia di nuove avventure. Cooper, invece, è un cane decisamente più calma, che dora però divertirsi. L’ultimo gioco inventato si chiamava “Distruggi tutte le penne di casa”.

Lucky recentemente ha combinato un guaio con Cooper che ha tentato di non far scoprire, ma i due cani hanno lasciato tracce ovunque. Il cucciolo ha deciso di nascondere alla mamma umana tutte le penne presenti in casa.

Forse l’obiettivo iniziale era quello di fare la guardia alle penne, ma poi forse si è un po’ stancato di tutta quella staticità e ha iniziato a mordicchiare ogni singola penna. Potete immaginare il caos con tutto quell’inchiostro sparso?

Il cane distrugge tutte le penne e lascia prove ovunque

In realtà pare che tutto sia partito da Cooper e poi Lucky si è unito al divertimento. Ma di certo nons apremo mai come sono andate le cose. Anche se non è stato facile mandare via quelle macchie blu.

La famiglia non era proprio felice e i due cani hanno avuto uno sguardo davvero triste per tutto il tempo. Forse consapevoli del fatto che hanno fatto una cosa che non dovevano fare.