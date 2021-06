I festeggiamenti della famiglia Christopher per il 14esimo compleanno della piccola Dakota: ecco cosa hanno fatto

La famiglia Christopher per il 14esimo compleanno della loro cagnolina Dakota, ha voluto organizzare qualcosa di speciale. Il loro scopo era proprio quello di dimostrare alla piccola l’amore che provano nei suoi confronti ed ovviamente il tutto è diventato in fretta virale sul web.

CREDIT: FACEBOOK

Non è una cosa insolita quella di festeggiare i compleanni dei cani. Questo perché per le persone sono diventati dei veri e propri membri delle loro famiglie.

In questa vicenda, Terri ha raccontato di aver adottato la piccola a quattro zampe dal rifugio della sua città. Aveva pochi mesi di vita e purtroppo si era già trovata a vivere un momento drammatico.

Un gruppo di volontari l’avevano trovata mentre viveva come randagia. Aveva bisogno di cure e di aiuto . Dakota, nonostante tutto, si fidava ancora degli esseri umani.

CREDIT: FACEBOOK

Infatti era al settimo cielo, quando ha capito che quelle persone avevano deciso di donarle una seconda possibilità di vita. Da quel momento sono passati 14 lunghi anni e tutta la famiglia è molto legata alla cucciola.

Purtroppo però, con l’avanzare dell’età, le sue condizioni di salute sono peggiorate ulteriormente. Per questo i suoi amici umani sono felici per ogni giorno in più che riescono a trascorrere insieme a lei.

Il compleanno speciale della piccola Dakota

Per festeggiare il suo 14esimo compleanno, Terri ed il marito hanno deciso di fare qualcosa di unico. Lo avevano fatto anche l’anno prima e la cagnolina era molto felice.

La coppia ha appeso un cartello alla loro auto, con scritto: “Stiamo suonando il clacson per il mio 14esimo compleanno!” Lo scopo di queste persone è proprio quello di far capire a tutti che lei desidera solo ricevere una carezza.

CREDIT: FACEBOOK

Dakota vista la sua età, è diventata la mascotte del quartiere. Infatti tutti quelli che sono venuti a conoscenza di questi festeggiamenti, si sono presto fatti avanti per donarle le attenzioni che tanto desidera.