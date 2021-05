Cane dorme accanto a un bambino, la scena più bella che vedrai oggi (video)

Il rapporto tra piccoli cuccioli d’uomo e cagnolini è semplicemente unico. Quando hanno la fortuna di crescere insieme, possono contare entrambi su un amico fedele che non li lascerà mai, per nessuna ragione al mondo, rimanendo sempre al fianco del proprio compagno. Come questo cane che dorme accanto al suo bambino, la scena più bella che vedrai oggi.

Fonte Pixabay

Kenzie Kennedy è la mamma di queste due splendide creature. Entrambi le hanno rubato il cuore quando sono entrati nella sua vita. E continuano a farlo andando d’amore e d’accordo e regalandole tutta una serie di scene che farebbero commuovere anche il cuore meno tenero.

In alcuni scatti e video pubblicati sui social, si vedono il bambino piccolo e il suo cucciolo inseparabili, anche mentre schiacciano un pisolino. Anzi, sembra che il cane sia pronto a vegliare sui sogni del piccolo bambino umano, per fare in modo che niente vada storto mentre riposa.

Reiney è un adorabile Springer Spaniel di soli 3 mesi più vecchio di Carson, il bambino che vive insieme a lui. All’inizio i genitori avevano paura di presentare il bambino al cane, ma tempo tre secondi il pelosetto è diventato il baby sitter ideale.

Subito è stato amore a prima vista. Il bambino dorme spesso con Reiney accanto, come se fosse il suo orsacchiotto. E dal canto suo lo Springer Spaniel fa di tutto affinché niente disturbi il sonno di Carson.

Cane dorme accanto a un bambino vegliando sul suo sonno e sui suoi sogni

Da quando si sono incontrati la prima volta, è impossibile separarli. Ogni notte condividono lo stesso letto e dormono beatamente.

Il cucciolo veglia sul sonno del più piccolo di casa, che può contare sul miglior compagno possibile per il suo riposino. E sarà così per il resto della loro vita insieme. Non è una storia bellissima?