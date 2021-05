Come si può ancora pensare che gli animali non siano i nostri angeli custodi in terra? Questa storia farà ricredere anche i più restii a comprendere che miracolo siano per noi. Entrando nella stanza dove si stava svolgendo il funerale del padre appena venuto a mancare, cane consola la bimba di 6 anni ovviamente triste per il grave lutto subito.

Fonte Pixabay

Raelynn Nast è rimasta orfana di padre a soli 6 anni. La ragazzina che vive a Greenwood, in Arkansas, negli Stati Uniti d’America, stava assistendo alla veglia del suo papà, quando all’improvviso ha ricevuto una visita inaspettata.

La povera Raelynn Nast ha subito una perdita davvero terribile alla fine del mese di aprile. Il papà è morto di cancro al colon a soli 41 anni, lasciandola senza il suo affetto. Ma questo Labrador color cioccolato di nome Blue era intenzionato a darle tutto il conforto di cui aveva bisogno quel giorno.

Raelynn Nast si trovava fuori nel giardino dell’impresa di pompe funebtri insieme ai cugini. In quel momento passava di lì una donna con il suo cane. La bambina incuriosita ha chiesto se poteva accarezzarla. Ed è lì che è avvenuto il miracolo.

Subito la bambina ha sentito un forte legame con quella coppia, invitandola a vedere il padre. La donna era sorpresa, ma ha accettato ed è entrata con Blue. La mamma di Raelynn Nast non pensava che la figlia avrebbe invitato degli sconosciuti a partecipare a un momento così intimo, ma sapeva che era estroversa come il papà scomparso.

Cane consola bimba di 6 anni e lascia tutti senza parole alla veglia funebre

La mamma crede che non sia stata una coincidenza, ma un segno inviato dal marito per dirle che tutto andrà bene. Il cane si chiamava come il colore preferito del papà di Raelynn che è anche il colore che rappresenta la malattia, il cancro al colon, che lo ha portato via.