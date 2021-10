Cane esce a fare una passeggiata e torna con un ramo d’albero: guardando il video è impossibile trattenere le risate

Quando un cane esce a fare una passeggiata il suo proprietario non sa mai come ritornare. Ovviamente si augura che faccia rientro sano e salvo. Ma potrebbe essere coperto di fango. Oppure potrebbero portare a casa qualche amico o qualche ospite non atteso per trascorrere un pomeriggio di gioco a casa. Talvolta arrivano anche con rami di albero che sono più grandi di loro.

Fonte foto da TikTok di cassidyplough

Il 2 settembre scorso Cassidy Plough, che vive a Clinton Township, nel Michigan, negli Stati Uniti d’America, ha deciso di condividere sui social network il rientro a casa del suo cane, un simpaticissimo cucciolo di razza Pastore Tedesco.

Quel giorno il suo cane era uscito per fare un giretto nel cortile di casa. Quando ha fatto ritorno dai suoi proprietari aveva deciso di portare in dietro un souvenir. Un ramo d’albero quasi più grande di lui.

Tutti i cani amano i bastoni. Non adorano solo il gioco del riporto, quando il proprietario lancia il pezzo di legno e loro devono correre a recuperarlo. Per ricominciare da capo a giocare insieme.

Adorano anche collezionarli. E ci sono dei cani che non vedono l’ora di uscire di casa a fare una passeggiata per poter trovare un nuovo ramo da portare a casa. Solo che a volte esagerano un po’ con le dimensioni.

Cane esce a fare una passeggiata e torna praticamente con un albero intero

Anche il cucciolo di Cassidy Plough ha esagerato tornando a casa con un ramo semplicemente gigantesco. È anche riuscito a registrare un video che poi ha condiviso sui social e che è diventato virale.

Quando il cane torna a casa, con il bastone pieno di rami e foglie, tenta anche di entrare in garage, mettendo in pericolo tutto ciò che incontra. Tranquilli, l’auto non ha avuto nessun graffio.