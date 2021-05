Trova il cane nascosto nella catasta di legna da ardere se ne sei capace. Ogni tanto in rete diventano virali degli enigmi di questo tipo, che ci spingono a trovare in stanze in disordine, in mezzo alla natura o in altri luoghi cani o gatti o altri animali di diverse specie. Il protagonista dell’indovinello di oggi è un dolce bassotto. Sì, c’è nella foto, basta solo guardare bene.

Puoi sfidare quelli che conosci a chi lo trova per primo. In palio non c’è niente, ovviamente, solo la soddisfazione di aver risolto l’indovinello prima di tutti gli altri.

Invia queste immagini ai tuoi colleghi, per una pausa divertente al lavoro. Oppure nella chat con i tuoi migliori amici. O perché no, sfida la tua famiglia a fare meglio di quanto hai fatto tu.

E se finisci troppo presto rispetto agli altri puoi sempre trovare il gatto nascosto nel video qui sotto!

La cagnolina Lucy ha fatto impazzire tutti quanti in rete, dopo che la sua mamma umana Katie le ha scattato una fotografia molto particolare. La piccola bassottina si mimetizza alla perfezione con la catasta di legno e trovarla è difficile.

Se non hai niente da fare aguzza bene la vista e cerca di trovare Lucy in questo scatto. La dolce cagnolina adora giocare con i bastoni di legno e non importa che siano più grandi di lei, perché porterà sempre a termine la sua missione.

E tu riesci a portare a termine la tua trovando Lucy nella catasta di legna da ardere?

Trova il cane nascosto per primo!

Lucy non ci poteva credere quando si è trovata di fronte una pila di tronchi.

Erano più grandi di lei, ma la cagnolina era fuori di se dalla gioia e si è messa ad esplorare il luogo.

Katie a The Dodo ha raccontato:

Quando ha visto questa pila di tronchi, ha dovuto immediatamente esplorare e arrampicarsi su tutto, annusando e controllando le cose.

La mamma umana l’ha seguita di continuo per controllare che fosse tutto ok, quando si è perfettamente mimetizzata con i tronchi.

Katie ha avuto la prontezza di riflessi di farle una foto.

Poi ha pubblicato l’immagine online, sfidando tutti quanti.

Quasi tutti dovevano ingrandire la foto per vederla davvero. Ma una volta che la trovi, non puoi fare a meno di vederla. È nascosto alla vista, il che è divertente.

Ecco finalmente dove si trova Lucy!

L’avevi trovata?