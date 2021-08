Non è adorabile questo cucciolotto?

Questo adorabile cane esce dal rifugio sorridendo perché sa che finalmente ha trovato la sua casa per sempre. Ogni tanto vorremmo essere nella testolina e nei cuori dei dolci pelosi che dopo lungo tempo trascorso in un canile vanno via con la loro nuova famiglia. Questo cucciolotto, ad esempio, saluta allegro tutti quanti sprizzando gioia da ogni pelo.

Heart Nose è il nome che è stato dato a questo bellissimo meticcio peloso. Il cucciolo non riusciva proprio a contenere la sua gioia quando ha saputo di aver trovato la tanto attesa casa per sempre.

Il cucciolo è molto amichevole ed estroverso e non sa proprio nascondere le sue emozioni. Per questo è amato da tutti quanti. Quel giorno aveva voglia di festeggiare, perché finalmente la sua storia avrebbe avuto quel lieto fine che attendeva da tanto tempo.

La storia di Heart Nose ha conquistato tutti quanti sui social network dopo che hanno pubblicato il video dei saluti affettuosi del cucciolo ai volontari che si erano presi cura di lui fino a quel momento. Non vedeva l’ora di vedere la sua nuova casa.

Quando la sua mamma umana lo ha selezionato per l’adozione non stava più nei peli dalla gioia. Scodinzolava di continuo e saltellava sul bancone della reception, quasi a voler affrettare la firma di tutti quei documenti che sancivano il fatto che lui finalmente aveva una famiglia.

Cane esce dal rifugio sorridendo. Non è adorabile Heart Nose?

Da quando il video è stato pubblicato, non ha smesso di commuovere chi si imbatte in questa scena decisamente commovente.

Molti hanno detto che questa reazione è dovuta al grande cuore del cane. Ma anche del fatto che quel rifugio fa un ottimo lavoro per assicurare serenità ai suoi cuccioli. La responsabile del centro, infatti, lo ha salutato così, ricevendo in risposta un bel sorriso.