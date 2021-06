Mamma cane afferra il suo cucciolo, per paura che la donna voglia portarlo via da lei: il video virale sul web

Il video che vi mostriamo oggi, è diventato virale sui social network ed ha scatenato la reazione di migliaia di utenti in ogni parte del mondo. La protagonista è una mamma cane che cerca di proteggere il suo cucciolo.

La donna che ha reso pubblico il filmato, ha voluto mostrare quello che è l’amore di una madre nel mondo animale, ma è finita travolta dalle numerose critiche.

Nel video si vede quella che forse è la proprietaria, che cerca di prendere il cucciolo. Ma ogni volta che ci prova, la mamma a quattro zampe interviene e non le permette di portarlo via da lei.

La donna prende il cagnolino per le zampe e cerca di alzarlo verso l’alto, ma la cagnolina si mette su due zampe e cerca di afferrarlo tra le sue amorevoli zampe. La scena va avanti per qualche minuto ed è accompagnata da una dolce canzone, che ha lo scopo di sottolineare l’amore di una madre per la sua prole.

Il video della reazione di mamma cane

Molti utenti sono rimasti conquistati dalla reazione della cucciola, ma allo stesso tempo hanno criticato la donna. Perché secondo la loro opinione si è divertita a giocare con i sentimenti di una povera madre e hanno trovato ingiusto sottoporla a quello stress.

Non è giusto giocare con le emozioni di questa cagnolina, facendole credere che le porteranno via il suo cucciolo.

Forse hanno ragione nel criticare l’offensivo atteggiamento dell’autrice del video. Ma questa storia ci insegna anche un valore molto importante, una lezione che solo un cane è in grado di impartirci: il livello di protezione, affetto e attaccamento del cane verso il suo cucciolo, cercando il suo benessere in ogni momento, qualunque sia la situazione. I nostri meravigliosi amici a quattro zampe, ogni giorno, ci insegnano quali sono i valori fondamentali della vita. Amore, fedeltà e protezione.