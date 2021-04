Cane euforico quando si rivede alla tv mentre gioca con il neonato

Cosa c’è di più adorabile di un cane che gioca con il bambino di casa? Beh, lo stesso cane euforico mentre si vede in televisione al telegiornale locale mentre gioca col suddetto bambino, facendolo ridere fragorosamente. Non è una storia inventata, ma una reale che vede come protagonisti il cane Bronn e il suo fratellino umano Liam.

Fonte Pixabay

Angela Lally Labat, la proprietaria di Bronn, ha filmato il cane mentre giocava con il piccolo Liam. Nel video si vede il cane felice e il bambino ridacchiante che giocano allegri insieme.

Il video, per qualche motivo che non è dato sapere, è finito su un telegiornale locale e Bronn, quando si è visto in televisione insieme al suo piccolo amico umano, ha cominciato a uggiolare e fare i salti dalla gioia.

Angela ha filmato anche questa scena e il video è finito di nuovo nei telegiornali, ma questa volta la donna ha scelto di non filmare e pubblicare il tutto, per evitare che il tutto si trasformasse in un loop infinito. Il fatto è che Bronn si è riconosciuto nel video e sembra essere felice quando si rivede sul piccolo schermo (anche se non certo perché si sente una star televisiva).

Nel video originale si vede Bronn che saltella con il muso a terra e il posteriore per aria (atteggiamento di invito al gioco tipico dei cani) verso il piccolo Liam, il quale lo incoraggia ondeggiando e camminando a quattro zampe verso il cane, ridendo contento. Anche Bronn è felice di poter giocare col suo umano.

Cane euforico: perché gioca con il neonato o perché si è rivisto in tv?

Ovviamente il tutto è avvenuto sotto l’attenta supervisione degli adulti: non bisogna mai lasciare un bimbo così piccolo insieme a un cane, anche se è il cane più bravo del mondo.

Questo perché piccoli incidenti di gioco involontari possono accadere e se durante il gioco è presente anche un adulto responsabile, si possono prevenire prima che succedano.