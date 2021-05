Questa è la storia di un cane ex poliziotto che ora si gode la sua pensione e si riposa con il suo tutor. Non lavora più da tempo, ma non ha perso lo smalto per scovare tutto ciò che è illecito. Infatti quando gli viene elencata la lista della spesa, a una parola decisamente sospetta, la sua reazione è semplicemente incredibile.

Fonte Pixabay

Il pastore tedesco ha lavorato tutta la vita accanto ai suoi colleghi della stazione di polizia. Il suo compito come cane poliziotto addetto alla narcotici era scovare se qualcuno nascondeva della droga nei bagagli, in tasca o in altri posti che di sicuro non sfuggivano al suo fiuto.

Come molti altri cani poliziotto, che dopo un po’ di anni di onorato servizio vanno in pensione, anche questo cagnolone si gode un po’ il suo meritato riposo, con un tutor che pensa a lui e a tutti i suoi bisogni. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Anzi, in questo caso, il cane lascia il lavoro, ma non perde la capacità di stanare i sospetti.

In un video pubblicato sui social e presto ripreso in tutto il mondo, si vede il pastore tedesco che si gode il suo meritato riposo. Di fronte a lui a filmare la scena c’è il suo padrone, che cerca di capire se è ancora capace di fare il suo lavoro.

A un certo punto l’uomo inizia a fare una sorta di lista della spesa, elencando una serie di prodotti “normali”. Quando però pronuncia una parola sospetta, il cane ha una reazione che ha conquistato tutti quanti sul web.

Fonte YouTube Dogsandcats4youtube

Come reagisce il cane ex poliziotto alla parola “cocaina”

La parola cocaine, cocaina, elencata insieme alle altre più innocue, mette subito in allarme il pastore tedesco, che fa una faccia che è tutta da vedere.

Fonte YouTube Dogsandcats4youtube

Davvero adorabile!