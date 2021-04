Il divertente video di un pastore tedesco: guardate cosa fa ogni volta che la sua padrona dice la parola “oops”

Il protagonista di questa storia, è un simpatico cagnolone di nome Heinz. Recentemente, un video pubblicato dalla sua famiglia, è diventato virale sui social network. Ogni volta che il cucciolo vede che la sua padrona sta cucinando, si posiziona in all’erta dietro di lei…

La sua mamma umana, inizialmente, non dava peso a questo suo comportamento, finché non ha capito il suo goloso scopo!

Ogni volta che la donna dice la parola “oops“, Heinz corre vicino a lei ed inizia ad ispezionare tutto il pavimento. Sa benissimo che quando la sua mamma dice quella parola, vuol dire che le è caduto a terra qualcosa!

È sempre stato un amante del cibo, come la maggior parte degli amici a quattro zampe. Quando ci mettiamo a cucinare, lui viene in cucina e se ne sta buono buono vicino a noi. Ma tiene sempre l’occhio vigile quando qualcuno di no mangia qualcosa, soprattutto se lo fanno i bambini!

Heinz controlla il pavimento quando sente la parola “oops”

L’altro giorno ho notato che se dico la parola “oops”, “accidenti” o qualche parolaccia, lui corre a controllare tutto il pavimento! E la cosa accade soprattutto quando mangiamo i popcorn!

Heinz è un cucciolo decisamente molto astuto e come la maggior parte dei cani, è molto molto goloso! Sempre pronto a raccogliere tutto ciò che cade a terra. E la sua mamma non può lamentarsi, visto che il suo pavimento sarà sempre pulito!

Recentemente, la famiglia ha deciso di realizzare un video e di pubblicarlo su TikTok. Non immaginavano che in pochi giorni, avrebbe raggiunto un numero impressionante di visualizzazioni! Eccolo qui:

Ogni volta che il pastore tedesco sente quella che oramai è la “parola chiave”, inizia subito a cercare del cibo sul pavimento.

Migliaia di persone hanno sorriso davanti alle immagini del cucciolone ed hanno condiviso il video con i propri amici. Heinz si è fatto conoscere in tutto il mondo e la sua famiglia non potrebbe esserne più felice! Abbiamo bisogno anche di divertenti video come questo, in mezzo alle tante storie di maltrattamenti!