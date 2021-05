Hai mai visto un cane che fa l’autostop in mezzo alla strada? La storia che ti raccontiamo oggi è davvero molto simpatica e dimostra che l’amicizia non conosce specie, visto che il cagnolino protagonista ha un miglior amico che non è a quattro zampe, ma è bipede. Infatti lui attende in strada il suo amico autista di bus.

Fonte Pixabay

Gilmar è un autista che lavora sulla linea 546-10 di Jd. Apurá a San Paolo, in Brasile. Sul suo account TikTok ( @ gilmar105759 ) ha pubblicato un video della cagnolina Costelinha che si gode un giro a bordo del suo mezzo. Dopo averlo aspettato in strada e aver fatto autostop.

La cagnolina Costelinha vive in quel quartiere insieme alla sua miglior amica umana Claudia. Ma adora andare in giro tutto il giorno, anche perché spera di incontrare prima o poi il suo miglior amico. L’autista dell’autobus che lo attende in strada non vede l’ora di trascorrere un po’ di tempo con la cucciolotta.

Costelinha non sale su nessun autobus se al volante non c’è Gilmar. E se lui ancora non è al suo posto per un altro giorno di lavoro, allora attende che si sistemi per andare in viaggio con lui. Non serve che la chiami, perché Costelinha sa già qual è il suo posto.

All’inizio la cagnolina si siede davanti e aspetta che il suo compagno si sistemi al posto di guida. Ovviamente Gilmar gli consente di fare un giretto a bordo del suo mezzo solo ed esclusivamente quando non ci sono altri passeggeri.

Fonte TikTok gilmar105759

Il cane fa autostop solo nella speranza di vedere il suo amico

Grazie alla condivisione del video, che ha ottenuto migliaia di visualizzazioni, di reazioni e anche di commenti, ora tutti conoscono questa bella storia di amicizia.

Non è bellissimo vedere quanto un essere umano e un cane possono essere felici di trascorrere insieme del tempo?