Veterano di guerra apre una raccolta fondi in onore di Chico, il cane che non riuscì a salvare 50 anni fa

Mike Mohanan è un uomo ormai anziano, che 51 anni fa ha prestato servizio militare per l’esercito degli USA nella guerra del Vietnam. Al suo fianco, come un fedele scudiero, all’epoca c’era Chico, un cane addestrato per sopravvivere in situazione estreme come possono essere quelle di una guerra.

Quando Mike terminò il suo servizio militare, gli fu ordinato di tornare in patria. Quello significò lasciare in Vietnam quell’amico a quattro zampe con il quale aveva condiviso tutto per oltre un anno.

Chico, purtroppo, così come altri 4500 cani, venne soppresso alla fine della guerra. Questo pensiero di averlo lasciato indietro, è rimasto come un macigno enorme sulla coscienza del povero Mike.

Non riusciva a perdonarsi di aver lasciato indietro il suo partner e di non aver fatto nulla per salvarlo.

Per alleviare questo dolore tremendo che lo perseguitava da 50 lunghi anni, Mike ha deciso di dare vita ad un’iniziativa in onore di Chico, che prevede il salvataggio di 1000 cani per ogni anno trascorso dall’autanasia di Chico. Che in totale fanno 50.000 cani.

L’iniziativa di Mike per onorare Chico

Per prima cosa, Mike ha scritto un libro intitolato “La Promessa di Chico“. Nelle pagine ha raccontato l’esperienza della guerra e della loro amicizia, vista però dagli occhi del cagnolino. Ecco un estratto molto toccante del libro.

Poi un giorno Mike è entrato nel mio canile, si è inginocchiato, mi ha abbracciato e ha detto: ‘Ti amo ragazzo. Mi dispiace di non poter fare niente al riguardo, prenditi cura di te stesso. Arrivederci Chico. Grazie per avermi salvato la vita, prometto di non dimenticare mai che eroe sei ai miei occhi. ‘ Poi ho sentito una voce dire: ‘Monahan, è ora di andare. L’auto ti sta aspettando’. E così era finita, ancora una volta ero tutto solo. Abbandonato.

Con i proventi della vendita deli libro, Mike sta raccogliendo soldi che poi dona regolarmente ad associazioni che si occupano di salvare la vita ai cagnolini che sono nei rifugi kill.

Il successo della sua iniziativa già è notevole e la cifra raccolta supera i 35.000 dollari. Continuando di questo passo, l’obiettivo prefissato da Mike sarà raggiunto in poco tempo.

Ci sentiamo di ringraziare Mike e sosteniamo con tutti noi stessi la sua meravigliosa iniziativa.