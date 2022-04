Hai mai visto un cane che fa i compiti con il proprio miglior amico umano? Forse sì, ma la storia che vede protagonista un ragazzino di 11 anni e il suo cane è davvero eccezionale. I due stavano davvero andando a scuola insieme, perché secondo l’adolescente era lui che voleva al suo fianco per affrontare la giornata scolastica.

Carlos Eduardo è un adolescente di 11 anni, diventato famoso sui social media dopo aver registrato un audio, inviato alla sorella, nel quale la informava che sarebbe andato a scuola a fare i compiti e a studiare con il suo miglior amico. Un miglior amico che cammina a quattro zampe, ha la coda ed è pelosissimo.

Laurieny Pessoa non poteva credere alle sue orecchie quando ha sentito l’audio del fratello. Cadu, come viene soprannominato in famiglia il ragazzino, le ha raccontato che dovevano fare un lavoro scolastico in coppia. E lui aveva già scelto il suo partner.

Sorella, la mia insegnante ha detto che è per fare i compiti lì con il mio miglior amico. Tra un po’ andrò a scuola, poi farò coppia con il mio migliore amico, okay?

Insieme alla registrazione, Cadu ha anche inviato due foto con Spyke, il cane di casa, già pronto nel suo zainetto. Secondo lui era tutto uno scherzo del fratello.

Cane fa i compiti a scuola con il suo miglior amico umano: è già nello zaino

Mia madre ha detto che dal nulla è apparso di fronte a lei con il suo zaino sulla schiena dicendo che stava andando a scuola per fare un lavoro con il suo migliore amico. Poi quando si è girata, ha visto Spyke nello zaino.

Queste le parole incredule della sorella. Laurieny ha anche sottolineato che in seguito Cadu ha detto di aver provato a fare la stessa cosa con Marley, la sorella di Spyke. Ma non c’è riuscito. Ma poi ci sarà davvero andato a scuola?