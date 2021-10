Momenti di paura a Bologna: bambina esce da scuola e si perde, non riuscendo più a tornare a casa. Complice anche il buio, la piccola di solo 8 anni ha perso l’orientamento. I genitori, in ansia perché non riuscivano a trovare la loro figlia dopo l’uscita dalle lezioni scolastiche, hanno subito chiamato preoccupati i Carabinieri, che in poco tempo hanno rintracciata la bambina, che stava per fortuna bene.

Due genitori terrorizzati hanno chiamato i Carabinieri perché non trovavano più la figlia di 8 anni. Era scomparsa all’uscita dalla scuola che frequenta in zona Borgo Panigale. Avevano paura che qualcuno l’avesse portata via e le avessero fatto del male.

I militari si sono subito allertati per poter trovare la bambina. E in poche ore hanno ritrovato la piccola sana e salva, ma visibilmente spaventata. Si trovava in un parco poco distante dall’istituto scolastico dove la mamma non l’aveva più trovata.

Secondo quanto raccontato dalla mamma, la bambina stava giocando con dei compagni dopo essere uscita da scuola. Ha perso l’orientamento e, complice il buio, non ha più trovato la mamma che era andata a prenderla e la stava cercando.

La donna si è allarmata e ha subito chiamato i Carabinieri. La paura era che qualche malintenzionato l’avesse raggiunta e con l’inganno l’avesse portata via per farle del male. Ma per fortuna la storia ha un lieto fine.

Bambina esce da scuola, si mette a giocare con i compagni e si perde, complice anche l’oscurità

Per fortuna i Carabinieri hanno subito risposto all’appello della mamma disperata, che insieme al padre si era messa alla ricerca della bambina di 8 anni che sembrava svanita nel nulla.

Gli agenti dell’Arma hanno immediatamente iniziato le ricerche della piccola, che è stata ritrovata poco distante dalla sua scuola. Stava bene, anche se aveva avuto molta paura.