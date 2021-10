Ci sono molti cani che odiano bagnarsi quando devono uscire in passeggiata per fare i bisogni sotto la pioggia. Si rifiutano di uscire perché odiano la sensazione del pelo bagnato sul corpo. E c’è anche chi esce, fa due passi, si sbriga a fare i bisogni e rientra subito di corsa. Così una donna ha deciso di realizzare un impermeabile fai da te utilizzando un semplice sacchetto di plastica in modo che il cane che fa la pipì possa farlo senza inzupparsi quando piove.

Tiffany Roit, questo il suo nome, ha pubblicato un divertente video su Facebook dove ha dimostrato che è possibile realizzare un impermeabile con un sacchetto di plastica per proteggere il cane dalla pioggia durante le passeggiatine quotidiane. Tiffany ha vestito il suo piccolo Shih-tzu di nome Remi con una tutina antipioggia, realizzata a mano e partendo da un materiale semplice e facilmente reperibile: un sacchetto di plastica.

Avere un animale domestico richiede tanto amore, pazienza e anche molta inventiva. Tiffany ha pensato a un modo per permettere a Remi di fare la pipì anche quando piove, ma senza inzupparsi tutto. Così ha preso un sacchetto di plastica e lo ha modellato intorno al corpo del suo amico a quattro zampe.

Ma come ha preso Remi questo insolito indumento? A dire il vero sorprendentemente bene: Remi ha tollerato bene la vestizione. Anzi è stata contenta perché ha potuto godersi la passeggiata anche durante una giornata di pioggia, senza paura di bagnarsi.

Cane fa la pipì con il sacchetto di plastica, il video diventa virale

Il video è diventato rapidamente virale, con anche altri utenti che hanno postato le loro foto e i loro video dei cappottini anti pioggia ideati per i loro cani, organizzando una vera e propria sfilata di moda dove mettere in mostra tutta la loro creatività. Particolarmente geniale quello che ha innestato un ombrello collegandolo con la pettorina del cane: date un premio a costui o costei!

