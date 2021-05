Ormai aveva perso tutte le speranze di poterlo riabbracciare, perché il suo cane era sparito molto tempo prima. L’anziano ritrova il cucciolo che aveva perso anni addietro e non poteva credere ai suoi occhi quando finalmente lo ha visto. Era al settimo cielo e il suo cuore esplodeva di gioia. Non c’è notizia più bella di questa per chi ha sempre sperato che potesse accadere.

Fonte Pixabay

Mike Nuanes aveva perso molto tempo il proprio cane. Aveva sempre sperato di poterlo riabbracciare e poterlo rivedere prima di morire. Quando ormai aveva perso ogni speranza, ecco che la vita inaspettatamente gli ha presentato una bellissima sorpresa.

Un giorno Mike Nuanes, quando meno se lo aspettava, ha ricevuto una chiamata che gli ha letteralmente cambiato la vita. Qualcuno lo ha chiamato da un rifugio distante più di 2mila chilometri perché il suo adorato peloso era stato ritrovato.

Mike ha parlato con Jill Davis, del Fulton County Animal Shelter, e non poteva crederci quando ha ricevuto quella chiamata. Come poteva essere che il suo adorato cucciolotto fosse stato trovato in un rifugio di Atlanta, in Georgia, a 20 ore di macchina da lui?

All’inizio ha pensato che la donna si fosse sbagliata. Poi gli ha chiesto se il nome del cane fosse Jordan. Quando otto anni fa è svanito nel nulla era un cucciolo, ma il piccolo Shih Tzu non era morto. Era stato rapito dal cortile di casa quando lui e la defunta moglie erano fuori casa. Da allora nessuna notizia.

Anziano ritrova il cucciolo e sprizza gioia da ogni poro

Quando Jill gli ha detto che qualcuno aveva trovato Jordan in strada e lo aveva portato al ricovero in pessime condizioni, l’uomo non poteva credere ai suoi occhi.

Secondo un post condiviso da Fulton County Animal Services, era molto debilitato, pieno di pulci e aveva problemi alla pelle, ma aveva il microchip ed è così potuto tornare da Mike.