I cuccioli che vivono nelle nostre case sono soliti combinare dei guai e poi cercare di porre rimedio in qualche modo. Perché sanno che l’hanno fatta grossa e temono che potremmo arrabbiarci e anche molto. Come il protagonista di questa storia. Il cane fa la pipì sul divano, sapendo di non doverla fare lì, e cerca di nascondere il fattaccio con un cuscino.

Fonte Pixabay

Questo adorato cucciolotto si è reso conto di avere fatto una cosa sbagliata. Gli è scappata la pipì mentre si trovava comodamente seduto sul divano. Sapendo che qualcuno si sarebbe potuto arrabbiare, ha “preso” un cuscino e ha coperto la macchia.

I proprietari si sono accorti dell’escamotage adottato dal cucciolo intelligente solamente dando un’occhiata alle telecamere di sicurezza che hanno installato in tutta casa. Il loro occhio attento ha immortalato ogni secondo del suo crimine perfetto.

Il cane lo ha fatto sicuramente perché si è reso conto di aver fatto una cosa non giusta. E così ha cercato di correre ai ripari come poteva. Sicuramente non era in grado di pulire la macchia, però avrebbe potuto nasconderla, sperando di farla franca.

La signora Li, la sua mamma umana, al Daily Mail ha detto che Oreo è stato adottato dopo essere stato abbandonato. Oggi è felice, estroverso, pieno di energie. Ma ama anche fare tanti piccoli dispetti. E lei non è assolutamente sorpresa del suo comportamento.

Cane fa la pipì sul divano e cerca di farla franca

Cosa è successo, però, quando la sua mamma umana ha visto il video?

Ero arrabbiata e divertita allo stesso tempo mentre guardavo il filmato. Ero arrabbiata perché era stato dispettoso e aveva fatto la pipì sul divano. Ma ho anche pensato che fosse molto intelligente nel coprire l’area con qualcosa. Ho trovato l’azione davvero carina.

Ma come si fa a rimanere arrabbiati con un cucciolo così adorabile?