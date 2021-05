La storia del cagnolino Tennent’s risale a qualche anno fa. Il cucciolo è nato nel 2018 ed ha vissuto a Messina insieme al suo proprietario. Una persona che avrebbe dovuto amarlo, proteggerlo e prendersi quotidianamente cura di lui e che, invece, un giorno ha deciso di abbandonarlo legato ad un albero.

Credit: ENPA Torino

Il piccolo amico a quattro zampe si è ritrovato solo e spaventato, in un posto sconosciuto, senza cibo ne acqua. Per tutto il tempo ha pianto e abbaiato, finché il suo grido disperato non ha attirato l’attenzione dei vicini.

Quando i residenti si sono resi conto che Tennent’s era stato abbandonato legato ad un albero, hanno lanciato l’allarme a Simona, una volontaria del posto.

La soccorritrice è presto intervenuta in aiuto del cucciolo ed ha contattato la responsabile Enpa del canile di via Germagnano di Torino. Dopo un viaggio in aereo, Tennent’s ha raggiunto l’aeroporto di Caselle ed è stato portato al rifugio.

Credit: ENPA Torino

Non aveva il microchip, per questo non è stato possibile risalire al proprietario. Per quasi un mese, il veterinario lo ha sottoposto ad una cura contro la leishmaniosi.

Soltanto quando è tornato in salute, l’Enpa si è occupata di raccontare la sua storia sui social e di cercare una famiglia disposta ad aprirgli le porte del cuore.

La nuova vita del cagnolino Tennent’s

I ragazzi hanno descritto Tennent’s per quello che è. Un cane dolce e vivace, che ama giocare con tutti e farsi coccolare, nonostante quello che è stato costretto a subire. Nonostante proprio un essere umano lo abbia tradito.

Credit: ENPA Torino

Dopo tanta sofferenza, una donna di Torino ha letto l’appello del cucciolo e si è fatta avanti per regalargli la sua seconda possibilità di vita. Le parole della responsabile Enpa:

La signora, che non vive con altri cani, è venuta in canile e si è innamorata di Tennent’s. Lui le è subito saltato addosso a dimostrazione che tra i due il feeling è stato immediato.

Finalmente Tennent’s potrà iniziare la sua nuova e felice vita.