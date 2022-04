Simba è un dolce cagnolino che ama la sua famiglia più di ogni altra cosa al mondo. La ama così tanto che ogni volta che torna a casa il cane fa dei regali incredibili al proprietario. E non parliamo di piccole cose, perché nella maggior parte dei casi porta doni davvero incredibili. Tutti si chiedono infatti dove li possa trovare.

Leonardo Duarte vive a Lajes, comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina, parte della mesoregione Serrana e della microregione di Campos de Lages. Condivide casa e vita con Simba, un cane che da sempre adora fargli regali incredibili.

Il cucciolo ha un anno e 10 mesi ed è sempre in movimento. Da quando un cucciolo è solito regalare al proprietario e ad altri membri della famiglia oggetti e doni insoliti. Il primo regalo che si ricordano è stata una rana.

Credo sia stato quando mi ha portato una rana viva, non sapevo cosa fare. Continuava a saltarmi addosso con quella rana in bocca mentre ero chiuso in macchina.

Questo il commento dell’uomo che da allora ha iniziato a portargli regali per farlo felice. Corre sempre in giro per trovare i doni più fantasiosi. E nel corso della sua carriera da “donatore seriale” si è distinto per idee davvero bizzarre.

Cane fa regali incredibili al proprietario e su TikTok tutti sono entusiasti di Simba

Il video ha ottenuto milioni di visualizzazioni e migliaia di like e commenti di persone entusiaste del comportamento di Simba.

Per il cane è il modo perfetto per dimostrare tutto l’affetto che prova, ricambiando l’amore che la sua famiglia umana evidentemente non gli fa mai mancare.