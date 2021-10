Cane fa skateboard con un ragazzo: il video è stato girato da un passante incredulo

Hai mai visto un cane che fa skateboard? Va bene che c’è sempre la prima volta per tutto, ma questo video che è diventato virale in breve tempo su TikTok è davvero eccezionale. Prima c’è un ragazzo sulla tavola che volteggia. E poi a pochissimi metri di distanza anche il suo adorato cucciolo, che ci sa fare sullo skate, meglio di tante persone bipedi!

Fonte foto da video dell’account TikTok itsnaxou

Il video è stato pubblicato il 3 settembre s corso su TikTok: il cane color caramello è a suo agio a surfare su uno skateboard per le strade della sua città. Ed è davvero bravissimo a fare quello che fa, in compagnia di un altro ragazzo anche lui a bordo della sua tavola in strada.

Per fortuna il momento è stato prontamente registrato da un’altra persona che si trovava sul loro percorso e che ha avuto la prontezza di riflessi di riprendere tutto quanto. Altrimenti chi avrebbe creduto alla bravura così eccezionale di questa dolce creatura a quattro zampe?

Nel video si vede prima arrivare il ragazzo, che si vede che ci sa fare con la tavola, anche quando la strada curva e lui è in grado di non perdere l’equilibrio. Non passa molto tempo prima che sulla scena appaia un secondo atleta dello skate.

Ma non è una persona. È un dolce cagnolino color caramello, che lo segue a poca distanza. Anche lui fa la curva e per non perdere lo slancio e la velocità, appoggia a terra le zampe posteriori continuando a spingersi per girare. Non è geniale?

Cane fa skateboard e insegue il ragazzo per strada

Il video ha ottenuto più di 1,5 milioni di visualizzazioni, 146.000 reazioni e migliaia di commenti. E non stentiamo a crederci.

I cani farebbero di tutto per stare vicino ai loro umani. Anche andare sullo skate!