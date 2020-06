Cane felice con la carta igienica sul ventilatore a soffitto Carta igienica sul ventilatore a soffitto: la gioia del cane è incredibile

Potete immaginare la felicità di un cane vedendo che il suo proprietario ha pensato bene di appendere della carta igienica al ventilatore a soffitto? Sapete cosa succede, vero, una volta che il ventilatore viene azionato? La gioia di questo cagnolone non si può contenere!

Natalee Salvador su Facebook ha trovato un’idea semplicemente geniale per far divertire il suo cane. Il post mostrava un gatto al settimo cielo perché il proprietario gli aveva appeso della carta igienica penzolante alle pale del ventilatore a soffitto. Un’idea semplicemente eccezionale, troppo bella per essere vera: Natalee Salvador doveva provarla.

Prima Natalee Salvador l’ha provata con il gatto di casa, che però non sembrava così convinto di quel gioco. Merlino, questo il nome del micio, è rimasto del tutto indifferente. Come ha raccontato la famiglia ha guardato quelle cose appese, ma non ha fatto altro. Diversa la reazione del cane Bentley, un bulldog di 6 anni, che non appena ha visto la scena è impazzito. Letteralmente.

Bentley, secondo quanto raccontato dai suoi genitori umani, reagisce sempre in modo eccessivo a ogni novità: quello che è fuori dalla routine lo manda fuori di testa, ma dalla gioia, in senso positivo, ovviamente. Potete immaginarvi la sua reazione quando ha visto quelle strisce spenzolanti dal soffitto che si muovevano?

Quando Bentley ha visto la ventola che girava, è corso incontro alla carta igienica. Era felice, pieno di gioia, di allegria: finalmente un gioco che gli ha permesso di saltare, di muoversi, di giocare. E di solito i bulldog preferiscono rilassarsi!

Girava di continuo, saltellava, cercava di strappare ogni pezzo di carta igienica. I suoi genitori umani non potevano smettere di sorridere di fronte a questa scena.

Ha continuato così a lungo, fino a quando i genitori umani non gli hanno tolto il gioco. Si vedeva che era sfinito, ma non riuscita a fermarsi. Sapete cosa ha fatto dopo il bulldog? Probabilmente è crollato dalla stanchezza!