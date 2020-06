Coppia di bulldog guarda la strada attraverso il buco nel recinto I proprietari hanno simpaticamente dipinto il buco nel recinto da cui il bulldog guarda la strad

Questa è la storia di una coppia di bulldog che aveva una simpatica tradizione: ogni giorno si mettono di fronte al recinto, nei buchi da cui far uscire la loro testa, per poter osservare in tutta sicurezza la strada davanti casa. E i loro proprietari hanno pensato di far loro una sorpresa.

Mentre erano a casa questi cagnolini hanno deciso di trovarsi un modo divertente per poter osservare tutto quello che accadeva là fuori. E hanno permesso anche ai loro proprietari di sorridere un po’: proprietari che hanno pensato di rendere questa loro simpatica abitudine ancora più sorprendente, così che tutti potessero sorridere insieme a loro della geniale trovata dei due piccoli pelosetti.

Bogart il bulldog vive a Gråsten, in Danimarca, con i suoi proprietari, Ranveig e Claus Levinsen, e insieme alla sua mamma, anche lei una bellissima bulldog, di nome Winston. I due cani passano le loro giornate con la testa appena fuori da due fori che si sono formati nella recinzione del loro giardino di casa.

Così da guardare tutto quello che c’è intorno. Visto che trascorrevano così tanto tempo lì, i proprietari hanno avuto un’idea geniale.

Hanno deciso di dipingere in corrispondenza dei fori degli abiti simpatici che i cani avrebbero “indossato” ogni volta che avrebbero deciso di infilarci dentro la testa. Bogard ha 4 anni, mentre mamma Winston ne ha 12 e vive con loro da 8 anni. Mentre il figlioletto, l’unico della cucciolata che hanno tenuto, vive con loro da quando è nato. Grazie a questa simpatica abitudine e ai loro vestiti sono diventati popolare sui social network.

C’è un corpo disegnato da Jolly e uno da re. O da regina nel caso si affacci Winston che, nonostante il nome maschile, è una femmina di bulldog.

Quando le persone passano da lì scattano foto o registrano dei video che poi subito vengono condivisi sui social network. Vivono vicino a un sentiero e tante persone passano ogni giorno di lì. Per la gioia dei due bulldog che così passano il tempo.