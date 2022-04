Alzi la mano chi è stato lieto di lavorare da casa durante la pandemia. C’è chi ha trovato la sua nuova dimensione e chi, invece, non vede l’ora di tornare in ufficio. E poi c’è lui, il cucciolo protagonista di questa storia: il cane è felice per lo smart working della proprietaria e lo dimostra saltellando tutto il tempo davanti alla telecamera.

Fonte Pixabay

Luwi ha attirato l’attenzione degli utenti dei social media con un video che la sua mamma umana ha pubblicato su TikTok. Questo cucciolo è al settimo cielo perché la sua proprietaria sta a casa per lavorare e così ha più tempo per lui.

Ma ovviamente la ragazza deve lavorare e non può mettersi a giocare con Luwi, ma lui non demorde e cerca di attirare la sua attenzione in tutti i modi possibili e immaginabili. Ed ecco che si mette a saltellare su e giù davanti alla telecamera accesa per motivi di lavoro.

Saltella disperatamente il povero cagnolino mentre la proprietaria cerca di non dargli retta e continuare a fare il suo lavoro. Per registrare la ragazza ha posizionato il suo cellulare per poter registrare una scenetta assolutamente da condividere.

Ad ogni salto accanto alla proprietaria, la ragazza cerca di rimanere seria, ma non ce la fa. Si vede solo il cane che salta, che scodinzola e che sembra sorridere con la sua dolce faccina. Chissà cosa passa per la sua testolina: sicuramente è felice di non rimanere a casa da solo.

Cane felice per lo smart working

Il video è stato diffuso dalla madre della giovane donna che era costretta a lavorare da casa con la seguente didascalia: