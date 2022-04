Questa è la storia di Oso, un cane che finge di appartenere a un’altra famiglia. E lo fa perché il suo proprietario ha deciso che era venuto il momento di andar via dal parco. Lui, invece, non ne voleva proprio sapere niente, voleva rimanere ancora lì a divertirsi un po’ sul prato verde. Che simpatica canaglia.

Oso è un bellissimo Golden Retriever che è diventato famoso su TikTok, per aver trovato l’escamotage giusto per non andare via dal parco quando i proprietari decidono che è ora.

Ci sono cani che si fingono morti, che non si alzano da terra, che tirano dalla parte opposta. Oso, invece, finge di avere un’altra famiglia. E ignora chi invece gli dà da mangiare ogni giorno.

Oso adora andare a passeggiare. E adora andare al parco, insieme alla sua famiglia umana. In particolare con la sua mamma umana Carolina Paludi. Cosa non sopporta è andare via.

Quando la donna gli dice di non protestare perché è ora di fare rientro a casa, cosa fa Oso? Semplicemente il Golden Retriever finge che Carolina non sia affatto la sua proprietaria.

Cane finge di appartenere a un’altra famiglia pur di rimanere al parco a divertirsi e giocare

Oso inizia a protestare quando la donna gli dice che è ora di tornare a casa. Il cane si allontana e si avvicina ad altre persone. Ma continua a tenerla d’occhio, come a dirle che potrebbe trovarsi una nuova famiglia se solo lo volesse.

Oso lo fa ogni volta che è ora di lasciare il parco. Si avvicina a un’altra famiglia e mi ignora.

Questo il commento al video postato sull’account TikTok di Oso, il Golden Retriever furbo.